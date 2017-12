Lafarge, 13 milioane de euro pentru teroristii din Siria

Rezulta din ancheta aflata in curs ca o mare parte din sumele varsate de Lafarge in Siria pentru a-si mentine fabrica din Jalabiya, aflata in zona de confict, a ajuns, direct sau indirect, in buzunarele ISIS, potrivit organizatiei umanitare Sherpa.

Avocatii Sherpa au invocat aceste cifre citand-ui pe judecatorii de instructie insarcinati cu acest dosar. Sase fosti directori ai Lafarge sunt inculpati pentru finantarea unei organizatii teroriste si infractiuni vamale. Ancheta vizeaza conditiile in care Lafarge a mentinut in functiune, intre 2011 si septembrie 2014, uzina sa din Siria, intr-un sector controlat in special de ISIS. O ancheta interna a confirmat deja plati pentru grupari teroriste armate, intre care si ISIS, pentru mentinerea productiei de ciment, dar sumele evocate pana acum in presa variau de la sute de mii la mai multe milioane de euro. Insa cei trei judecatori de instructie insarcinati cu acest dosar au retinut cifra exacta de 12.946.000 de euro, (15 milioane de dolari) varsati de Lafarge, in perioada 2011-2015 in profitul ”organizatiilot teroriste printre care si gruparii Statul Islamic”, a declarat Marie Dose, avocatul Sherpa care s-a constituit parte civila in acest dosar. Din acesti bani, 10 milioane de dolari au reprezentat ”taxe de securitate” platite teroristilor care controlau zona.