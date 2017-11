Ladosi canta cu sala inchisa la DIICOT

Sanda Ladosi a sfarsit prin a fi inculpata, ieri, de DIICOT, intr-un dosar in care ea si sotul ei sunt suspectati de o frauda de un milion de euro. Asta dupa ce, in zorii zilei, cei doi soti au fost ridicati cu mascatii din propria locuinta.

Conform procurorilor DIICOT, Sanda Ladosi este acuzata de participare la un grup infractional organizat si spalare de bani. Acuzatii care ii sunt aduse si sotului ei, Stefan Tache, acesta fiind suspectat in plus si de inselaciune. Cantareata a sustinut insa, la iesirea de la DIICOT, ca ea personal nu are nicio implicare in afara de faptul ca ”exista scriptic in acte”: ”Eu in 2006 am ramas insarcinata si in 2007 am nascut.

Faptele s-au petrecut in 2008, cand eram cu copilul acasa. Nu exista niciun document scris ca as fi facut ceva, ci doar faptul ca scriptic eram asociat. Atata timp cat nu sunt un om acuzat de ceva, doar ca sunt suspect, asta nu inseamna nimic”. Ladosi si sotul ei au ajuns in vizorul DIICOT ca urmare a demararii actiunii de destructurare a unui grup infractional organizat specializat in inselaciune in forma continuata si spalare de bani in forma continuata, grup acuzat de prejudicierea cu un milion de euro a Fondului National pentru Garantarea Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii. In context, trebuie spus ca sotul Sandei Ladosi nu este la primele probleme cu legea, Stefan Tache fiind arestat preventiv in urma cu patru ani, tot pentru acuzatii legate de evaziune fiscala, intr-un caz in care prejudiciul chiar mai mare – patru milioane de euro.