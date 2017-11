Lacrimi si flori pentru Stela Popescu. Actrita ramane si sambata la teatru

Chiar daca se stia ca in cursul zilei de sambata, Stela Popescu urma sa fie dusa la capela Manastirii Cernica, atat reprezentantii Patriarhiei, cat si cei ai Teatrului de Revista au transmis ca sicriul actritei va ramane depus in foaierul institutiei pana in dimineata zilei in care va fi condusa pe ultimul sau drum pe pamant.

Drept urmare, toti cei care vor sa treaca pe la capataiul actritei, sa-i aduca o floare si sa-si ia ramas bun, pot face acest lucru pe intreaga durata a zilei de sambata. “Duminica, 26 noiembrie 2017, la ora 10:00 sicriul cu trupul neinsufletit al regretatei actrite Stela Popescu va pleca de la Teatrul „Constantin Tanase” si va fi depus, la ora 11:00 in biserica „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” din incinta Manastirii Cernica. Slujba de inmormantare va avea loc la ora 12:00”, au transmis reprezentantii Biroului de Presa al Patriarhiei Romane.

Totodata, si dinspre Teatrul de Revista s-a transmis un mesaj in acest sens. “Corpul neinsufletit al Stelei Popescu va ramine in foyerul Teatrului de Revista Constantin Tanase pana duminica, la ora 10, atunci cand, cortegiul funerar va pleca direct catre cimitirul Cernica. Slujba de inhumare va avea loc in jurul orei 12, la Biserica inchinata Sfantului Mare Mucenic Gheorghe din incinta complexului Monahal”, se anunta pe pagina oficiala de Facebook a teatrului in incinta caruia a fost adusa, pentru ultima oara, in cursul dupa-amiezii de vineri, regretata actrita.

Sute de oameni – printre ei si colegi de scena – au mers atat deunazi, cat si sambata sa-si ia adio de la Stela Popescu, actrita care a disparut fulgerator dintre cei vii, cu doar cateva saptamani inainte de a implini 82 de ani.

sursa foto: Facebook