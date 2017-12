La vot cu fluiere cu tot. Statutul magistratilor si proiectul de modificare a Legii ANI, adoptate de Camera

Tonul solem al sedintei de luni dupa-amiaza -in care s-a adus un omagiu Regelui Mihai -nu a fost pastrat in cadrul procedurilor parlamentaree ce au succedat evenimentului comemorativ.

Nu trecusera mai mult de doua ore de cand incepuse ceremonia in care se omagiase personalitatea fostului suveran, o sedinta marcata de liniste si aduceri-aminte, pana cand s-au supus la vot doua proiecte care iscasera comentarii si pana luni – cel privind modificarea statutului magistratilor (Legea 303/2004) si cel, respectiv, de modificare a legii ANI (vizand interdictii aplicate alesilor neamului gasiti in conflict de interese, in perioada 2007-2013, care sunt anulate).

USR-ul si PNL-ul au incercat sa amane acest vot, invocand sedinta solemna, dar si o metoda a “dreptului la replica”. In zadar insa. S-a trecut la taierea microfonului. Nu s-a facut liniste. Dimpotriva. Unii parlamentari de la Opozitie au batut in mese, altii au suflat in fluiere. De parca nu era vorba de vreo sedinta in Parlament, ci de vreun meci pe un stadion… In ciuda episodului in cauza, cele doua proiecte au trecut la vot, drept urmare “efortul” opozitiei a fost zadarnic. Totul, pentru ca, dupa cum se stie, Coalitia are majoritate in Legislativ.