La Tarom „sotul plateste”!

Dupa ce a pierdut piata interna in fata low-costurilor, compania nationala de transport aerian si-a pus in cap internautii, printre care si sustinatori ai homosexualitatii, in urma unei gafe lansata pe Facebook.

Este vorba de o oferta, dar gandita sucit: “Sustinem calatoriile in familie! Pe rutele Iasi-Luton si Bucuresti-Londra (LHR), daca sotul plateste, sotia si copiii beneficiaza de o reducere de 50% din tarif. Perioada de calatorie este pana la 31 octombrie. Va asteptam cu drag!”. Tocmai sintagma “daca sotul plateste” a declansat protestele(cine s-o fi gandit la ea, apropo): „Vedeti, bai Tarom, de-asta va mananca pe voi falimentul. Asteptati sa calatoreasca doar ‘familia’ in care plateste doar barbatul. Ca si cand femeia si copiii sunt de rangul doi. Daca vreau sa calatoresc pe aceasta ruta impreuna cu partenerul meu (familie formata din persoane de acelasi sex), beneficiem de oferta? Ori este dedicata doar familiilor heterosexual-traditionale?”, “Si daca plateste sotia? Ii cereti o procura din partea sotului? O oferta mai apropiata de timpurile noastre nu ati gasit?” sau „Tarom sustine familia traditionala ca doar deh, de zeci de ani, si ei sunt o familie (va amintiti ca 40% dintre angajati sunt rude)! Compania nationala, deci traditionala, a lansat azi super-oferta «Plateste sotul, ai discount! Nu plateste el, n-ai!”, sunt doar o parte din mesajele trimise companiei, care insa nu a raspuns, preferand sa stearga postarea dupa sase ore. Bref, Tarom mai are de lucru in echipa de Marketing, dar, mai grav, estimeaza ca va inregistra pierderi de 41,2 milioane lei, in conditiile in care 2017 ar urma sa fie al zecelea an de pierderi.