La multi ani, Romania! Mesajele politicienilor, de Ziua Nationala

In ziua in care se implinesc 99 de ani de la Marea Unire, primul om in stat, premierul, liderul ALDE si, totodata presedintele Senatului, si alti politicieni au transmis mesaje adresate romanilor, de 1 decembrie, Ziua Nationala.

Seful statului a ales sa se adreseze romanilor prin intermediul unui mesaj video, de un minut, in care a facut referire la momentul 1 decembrie 1918 si la integritatea politicienilor. “In 1918 romanii au trait emotia reintregirii (…) Acum, in prag de centenar este un bun prilej sa reflectam la cum vrem sa arate tara noastra. Numai impreuna, implicati si determinati vom reusi sa construim o Romanie puternica si respectata, in Europa si in lume. La multi ani, dragi romani! La multi ani, Romania!”, a transmis Klaus Iohannis, pe Facebook.

La randul sau, premierul a ales aceeasi retea de socializare pentru a le adresa un mesaj de “La multi ani!” romanilor – atat celor din tara, cat si din afara granitelor, facand, totodata, referire la momentul in care vom marca un veac de la infaptuirea Marii Uniri. “Sarbatorim astazi Ziua Nationala, ziua Marii Uniri de la 1918, cu increderea si speranta confirmarii unei noi pagini de istorie pentru Romania, pentru romani. 1 Decembrie 1918 a facut ca Romania sa devina unita si respectata, iar istoria a demonstrat ca acest moment a deschis drumul catre o perioada de modernizare a tarii. Misiunea noastra este sa contribuim in mod concret la dezvoltarea Romaniei si sa asiguram servicii publice mai bune – asistenta medicala de calitate, un sistem de educatie performant, infrastructura adaptata nevoilor prezentului – si prosperitate fiecarui roman. (…) Centenarul Marii Uniri va fi nu doar un moment de marcare a istoriei, ci si un punct de reper pentru repunerea la locul cuvenit a identitatii nationale”, a notat Mihai Tudose.

Calin Popescu Tariceanu a facut trimitere la idealurile si valorile pentru care au militat romanii, la 1918 si s-a oprit la momentul 2017. “Astazi traim o perioada in care drepturile si libertatile oamenilor sunt amenintate (…) Sunt convins, insa, ca vom depasi toate aceste dificultati, asa cum am facut-o si in ultimii 25 de ani, dupa ce am lasat in urma haina grea a comunismului si ne-am pregatit cu totii sa construim o societate mai prospera, mai buna, democratica mai libera”, a transmis, printre altele, politicianul, intr-un mesaj video postat, vineri, pe contul sau de Facebook, impreuna cu mesajul “La multi ani, romani, La multi ani, Romania!”.

Un mesaj de Ziua Nationala, inregistrat la sediul Ministerului de Interne, a transmis si ministrul de Interne, Carmen Dan. Purtand ie si adresandu-se compatriotilor in aceasta zi deosebita, sefa MAI a mentionat, printre altele, ca “1 decembrie inseamna inainte de toate solidaritate (…) este ziua in care putem arata ca stim sa pretuim istoria, ca impartasim aceleasi valori nationale si ca avem aceeasi dorinta: binele acestei tari”.

Si liberala Raluca Turcan s-a adresat romanilor, de 1 decembrie. “Astazi este o zi de sarbatoare pentru toti romanii, fie ca sunt in tara sau dincolo de granitele ei. Este o zi in care trebuie sa fim mai recunoscatori, mai mandri, o zi in care iubim mai mult Romania. (…) Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 a fost rodul efortului unor oameni extraordinari care au urmarit cu consecventa obiectivul unitatii noastre nationale. Interesul Romaniei astazi, este interesul celor multi. Drumul Romaniei astazi este un drum al prosperitatii, un drum european. Romania poate face pasi repezi inainte, insa trebuie sa fim solidari, sa nu ramanem pasivi”, a transmis, printre altele, deputatul PNL, pe aceeasi retea de socializare.