La CFR Marfa se actiona in stil mafiot

Procurorii sustin, in referatul prin care cer arestarea a 20 de persoane cercetate pentru devalizarea CFR Marfa, ca angajatii care refuzau sa intre in comisiile de casare erau amenintati ca vor fi concediati. DIICOT mai precizeaza ca faptele ar fi fost premeditate.

Deja stiti ca procurorii DIICOT sustin ca in 2016, mai multe persoane din cadrul CFR Marfa, inclusiv conducerea societatii, ar fi initiat si efectuat vanzarea catre societatea Remat Calarasi, la un pret subevaluat, a 2.450 de vagoane destinate casarii.

Fals in documente

“Conform planului infractional pus in practica de catre membrii gruparii, la momentul procedurilor de casare a vagoanelor, erau intocmite in fals documente care atestau cantitati de fier vechi obtinute din casari, prin omiterea cu stiinta a atestarii cantitatilor reale de “deseu fier vechi greu” si “deseu fier vechi special” (otel)”, explica anchetatorii.

Teroare pe salariati

Dupa demararea anchetei, procurorii au realizat ca s-ar fi facut presiuni la adresa celor care refuzau sa faca parte din comisiile de casare. “Pe parcursul procedurilor de casare, in situatiile in care unii dintre angajati refuzau sa intre in comisiile de casare, realizand caracterul ilegal al demersurilor efectuate si al actelor ce trebuiau intocmite in fals pentru a oculta activitatea infractionala, functionarii din conducerile sucursalelor si reprezentantii societatii beneficiare exercitau amenintari si presiuni asupra angajatilor cu desfacerea contractelor de munca, determinandu-i pe unii sa-si reconsidere pozitia initiala”, spun procurorii.

Totul era bine planuit

De asemenea, procurorii spun ca faptele ar fi fost premeditate, “inculpatii implementand modalitati clar conturate prin care sa se realizeze vanzarea lotului de 2450 de vagoane catre SC Remat S.A. Calarasi, precum si proceduri exprese prin care sa se procedeze la casarea vagoanelor si evidentierea deseurilor rezultate in documente doveditoare cu caracter fals”. DIICOT sustine ca “pentru a nu trezi suspiciuni, nici in Nota de fundamentare si nici in Hotararea Consiliului de Administratie nu se face mentiunea modului in care urmeaza a se realiza valorificarea materialelor rezultate din casare, ambele documente rezumandu-se la a stabili, cu titlu generic, scoaterea din functiune si valorificarea a 2450 de vagoane de marfa.”