La BBC, printul Harry nu este fiul printului Charles !

Postul de televiziune este acuzat ca a provocat „durere” printului Harry: In drama produsa si difuzata de BBC 2 intitulata ”King Charles III”, se afirma ca printul Harry este baiatul lui James Hewitt, cu care mama sa, Diana, a avut intr-adevar o aventura intre 1986 si 1991, dar asta s-a intamplat la doi ani dupa ce Harry a fost nascut.

Show-ul difuzat de BBC este o adaptare dupa piesa semnata de Mike Bartlett, ”West End”, care infatiseaza domnia printului Charles dupa ce adera la tron. In scenariu, niste prietenii ii fac cunostinta lui Harry cu o tanara pe nume Jess, care il intreaba: ”Este Charles tatal tau? Sau este celalalt?”. Observand parul roscat al lui Harry, aceasta continua: ”Daca ai fi baiatul lui Hewlitt, ai fi dat afara din familie”, in timp ce unul dintre prietenii care le-au facut cunostinta o corecteaza pe femeie si ii spune ca de fapt numele este Hewitt, nu Hewlitt. ”Din cate am auzit, drama asta este repulsiva, e o mizerie, si nu am de gand sa o urmaresc”, a declarat scandalizat Sir Nicholas Soames, un apropiat al printului Charles, iar o confidenta a printesei Diana, a spus: ”BBC provoaca in mod deliberat durere unei persoane, intr-o maniera obscena.” James Hewitt, prezumtivul tata a lui Harry, a negat cu vehementa zvonul care a infuriat-o si pe Diana insasi, potrivit fostului ei bodyguard, Ken Wharfe.