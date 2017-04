Kylie Minogue, printesa britanica?

Potrivit presei australiene, cantareata australiana Kylie Minogue si printul Andrew al Marii Britanii formeaza deja un cuplu.

Mai precis, cantareata australiana si fratele printului Charles ar fi devenit de nedespartit, dupa ce Kylie, 48 de ani, a pus punct relatiei sale cu Joshua Sasse, un actor in varsta de 29 de ani. Printul Andrew, 57 de ani, duce de York, este fiul mijlociu si al treilea copil al reginei Elisabeta a II-a si al printului consort Philip si se afla pe locul sase la succesiunea la tron. Cei care o cunosc de mult timp pe Kylie Minogue asigura ca artista se afla de mult timp in relatii cu familia regala britanica. Se speculeaza inclusiv asupra posibilitatii ca vedeta pop sa participe la nunta Pipei Middleton ca invitata a fiului reginei Elisabeta a II-a. La inceputul anului, Kylie Minogue a primit Premiul Societatii Britanico-Australiene pe anul 2016. Ea a fost premiata de printul Philip, ducele de Edinburgh, in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Castelul Windsor.