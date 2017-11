Kovesi spune din nou ”pas”, Plesoianu ameninta

Chemata la audieri pentru a patra oara, sefa DNA a refuzat si de aceasta data sa se prezinte in fata parlamentarilor care au luat la bani marunti ”sufrageria lui Oprea”.

Desi parlamentarii au mentionat in mod expres ca nu mai vor raspunsuri scrise de la Laura Codruta Kovesi, aceasta le-a trimis o noua misiva in care ii anunta ca nu se va prezenta la Comisia care ancheteaza alegerile prezidentiale din 2009. ”Nu detin informatii si/sau documente necesare clarificarii imprejurarilor si cauzelor in care s-au produs evenimentele supuse cercetarii parlamentare”, si-a justificat Kovesi decizia. Altfel spus, a bon entendeur, salut! Scos literalmente din sarite de noul refuz, deputatul PSD Liviu Plesoianu a acuzat-o pe sefa DNA de ”sfidarea” parlamentarilor si a Curtii Constitutionale si l-a somat pe ministrul de Justitie sa ceara revocarea urgent revocarea ei din functie. Ba mai mult, deputatul pesedist l-a amenintat si pe presedintele Iohannis cu debarcarea de la Cotroceni in cazul in care refuza sa o revoce pe sefa DNA. ”Trebuie ceruta revocarea acestei doamne de catre dl Tudorel Toader, saptamana asta, saptamana viitoare. Nu mai are niciun motiv sa o lungeasca dl Tudorel Toader. Dupa care, cand va ajunge pe masa presedintelui, vorbesc in nume propriu, nu stiu ce parere va avea PSD, daca dl Iohannis nu o revoca, inseamna ca incalca ce spune Constitutia. Si atunci, din punctul meu de vedere, exista toate motivele pentru dl Iohannis sa plece la casele domniei sale”, a tunat Plesoianu.