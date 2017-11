Kovesi: Coruptia din Sanatate scumpeste medicamentele

Sefa DNA atrage atentia asupra ”efectelor indirecte” pe care coruptia le are asupra cetatenilor, exemplele date fiind cresterea pretului la medicamente si scaderea calitatii serviciilor medicale.

Conform rezultatelor unor anchete facute de DNA, nivelul mitei practicate in Sanatate este de 20% – valoare care face de rusine procentele vehiculate in cazul altor doua domenii serios afectate: IT si infrastructura. ”Am investigat un dosar in care o companie a oferit mita pentru a obtine autorizatie in vederea punerii in circulatie a unui medicament. In astfel de situatii, mita se cere in cash, inainte de incheierea contractului si se cere un anume procent din valoarea contractului. In domeniul sanatatii, valoarea mitei e undeva la 20%, in IT la 10%, in infrastructura – intre 2% si 5%. Compania, ca sa obtina acesti bani si sa-i ofere mita pentru a castiga contractul, de foarte multe ori comite alta infractiune: de evaziune fiscala, spalare de bani. Ofera mita, castiga contractul, dupa care trebuie sa-si recupereze banii. Si atunci, pretul lor creste, calitatea serviciilor e mai slaba. Iata un efect indirect al coruptiei”, a acuzat sefa DNA.

Proiectul lui Tudorel Toader poate bloca DNA

Adversara declarata a proiectului propus de Tudorel Toader, Kovesi spune ca adoptarea lui va afecta activitatea DNA. ”Daca acest pachet va fi adoptat in forma pe care am vazut-o, DNA o sa investigheze fapte marunte. Daca o sa mai poata investiga si alte fapte, ma indoiesc. In momentul in care va fi un control politic asupra activitatii DNA, tot ceea ce a facut DNA in ultimul an nu se va mai intampla”, sustine Kovesi. Intrebata si de acuzatiile legate de prezenta ei alaturi de Liviu Dragnea la o ”taiere a porcului” de Craciun intr-o vila a SRI, Kovesi a refuzat sa comenteze – ”nu merita”, dar a adaugat ca detine o functie care o obliga sa ia parte la evenimente unde se poate intalni si cu persoane anchetate de institutia condusa de ea: ”De multe ori in activitatea mea am fost nevoita sa vorbesc cu persoane despre care stiam ca sunt cercetate de catre DNA. Nu mi-a placut, dar asta este, nu am avut ce sa fac”.