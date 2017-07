Kovesi, calcata de Inspectia Judiciara

Inspectia Judiciara a demarat, ieri, controlul la DNA, ca urmare a solicitarii facute in acest sens de ministrul Justitiei.

Ministrul Tudorel Toader a cerut CSM-ului sa faca doua controale la DNA, unul referitor la inregistrarile aparute in presa dupa o sedinta a procurorilor anticoruptie si al doilea legat de modul in care este manageriata institutia. In context, sefa DNA a declarat, ieri, ca a avut o singura intalnire cu ministrul Toader, cu ocazia evaluarii facuta de acesta dupa ce CCR a decis ca DNA si-a depasit atributiile atunci cand a deschis ancheta legata de Ordonanta 13, iar de atunci nimeni nu i-a mai cerut explicatii sau puncte de vedere referitoare la situatia din DNA. Echipa de control care a descins la DNA este formata din sase inspectori iar verificarile vor avea loc in perioada 17 iulie – 11 august. Verificarile vor viza mai multe aspecte, printre care masurile luate de procurori in vederea solutionarii dosarelor vechi de cativa ani si pentru recuperarea prejudiciilor, modul de aplicare a confiscarii extinse, respectarea normelor procedurale si regulamentare de procurori si personalul auxiliar de specialitate, planificarea activitatii.