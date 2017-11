Know how catalan pentru autonomistii maghiari din Ardeal

Fostul premier al Romaniei Adrian Nastase acuza invitarea in Romania de catre Partidul Popular Maghiardin Transilvania a unuia dintre liderii Partidului Democrat European Catalan. Acesta a lansat o serie de afirmatii pe tema unor asemanari intre Transilvania si provincia secesionista spaniola.

“Mai important, sa fim constienti ca se incearca raspandirea sindromului SIDA al secesiunii in toata Europa. Romania trebuie sa fie foarte ferma in a nu-i lasa pe <<penali>> din Catalonia sa zburde in Romania, cu complicitatea unor lideri politici maghiari. Iata ce se intampla la Cluj, in timp ce unii lideri politici, sindicali, patronali, se harjonesc la Bucuresti pe cine sa plateasca contributiile sociale”, scrie fostul premier pe blog. Acesta se refera la mesajul lansat de Marc Gafarot i Monjó, coordonatorul departamentului de politica externa al Partidului Democrat European Catalan, prezent ieri, la Cluj, la invitatia Partidului Popular Maghiar din Transilvania. Acesta a explicat ca, in opinia sa, in Transilvania, exista o sesizabila dorinta catre autonomie si nu doar in randurile populatiei maghiare, ci si a unora dintre romani, care este posibil sa nu impartaseasca modelul centralist de administrare a tarii.