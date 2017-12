Klemm viseaza cazaci cu sabia in mana

Seria cosmarurilor lui Hans Klemm, ambasadorul SUA, este inepuizabila. Totul se dovedeste a fi, pana la urma, o mare cacealma americana servita romanilor. Iar noi, lacomi, am luat-o din plin.

A fost, initial, povestea cu scutul de la Deveselu, care ne apara de rachetele trase de nu se stie unde si de ce. A trebuit sa treaca ceva vreme pana ce romanii au inteles ca americanii nu doreau altceva decat sa-si apere propriile pozitii.

Votca si mahoarca

A urmat, apoi, basmul cu rachetele Patriot cu care trebuie sa ne inzestram. Intai, la modul general, ca prea nu aveam zestre in NATO. Iohannis a batut palma repede pentru aproape 4 miliarde de dolari. Ca prin lume se aude ca ne-am luat teapa cu niste bombardele depasite tehnic si cam nesigure, nu mai conteaza. O sa platim la ele pana o sa ne vina acru in gat. Periodic, ni se bateau apropouri sau ni se susura la ureche ca vin rusii, asa ca am facut bine ca am cumparat si avioane, chiar daca erau la mana a doua. Dar ce bine am facut ca am luat rachetele alea, ca ei nu reuseau sa mai vanda din ele de ani buni. Intre timp, pentru adormirea vigilentei, Klemm ne mai turna o poveste cu nenorocirea coruptiei. O coruptie care, din tara, arata mai mult a epurare politica. Dupa care, dintr-o data, America s-a cutremurat de modificarile ce urmeaza a fi facute la legile Justitiei. In primul rand ca nu suntem de capul nostru, sa schimbam fara a-i intreba pe ei. Apoi, ei nu sunt de acord nici daca le desenezi, pe hartie, ca nu e nimic grav. Ce e aia, schimbare? Vedeti-va de treaba! Poti sa-i explici americanului pana te dor facile ca noile prevederi nu modifica legislatia anticoruptiei, el o stie pe a lui. Spune-i lui Klemm ca anticoruptia nu este prevazuta in pachetul de legi care a generat scandaluri imense in Parlament, el o va tine tot pe a lui. Si a mers pana acolo incat a afirmat ca „slabirea luptei anticoruptie va expune Romania la amenintari venite din partea Rusiei”. Ei uite, la asa ceva nu ma asteptam! Vin cazacii de pe Don, cu sabiile fluturand, si ataca scutul de la Deveselu? Il transforma in rotisor si-si frig hartanele de oaie pe el? Vin atamanii si-i corup pe americani la un cazacioc si o mahoarca buna? Ce cosmaruri negre aveti, domnu’ Klemm. Hai, luati o votca ruseasca inainte de culcare. Viata va fi mai vesela.