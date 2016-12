Klaus isi cumpara mouse

Conform unui anunt publicat in SEAP, Administratia Prezidentiala a incheiat un contract de furnizare calculatoare, laptopuri, servere, echipamente de stocare si infrastructura de retea. Contractul, castigat de firma Dataware Consulting SRL, are o valoare de 514.148 lei, fara TVA.

Printre cele comandate se numara statii de lucru, statii de grafica, statii de lucru mobile, servere si echipamente de stocare. Din ce am vazut, e vorba de vreo 20 de monitoare, 30 de laptopuri, 3 servere, niste firewall-uri, 5-600 de programe diverse s.a.m.d. Contractul nu intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice, criteriul de atribuire a fost pretul cel mai scazut, iar Administratia Prezidentiala nu a organizat o licitatie electronica. Cat despre firma Dataware Consulting SRL, stim ca a fost infiintata in 2011 si are ca activitate principala realizarea soft-ului la comanda. Dataware Consulting SRL a avut un profit net in 2015 de 1,3 milioane de euro, de aproximativ 11 ori mai mare fata de anul 2014 (cand n-a avut nici un angajat si s-a ocupat de… cultivarea cerealelor) si are 12 salariati. Ca sa n-o mai lungim, mai spunem ca este vorba despre aceeasi firma de software care vinde calculatoare si laptopuri de peste 250.000 euro Secretariatului General al Guvernului si, da, repetam, este aceeasi companie care, in 2014, se ocupa cu cultivarea cerealelor.