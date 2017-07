King’s College scoate busturile savantilor albi

O noua ticneala a ”corectitudinii politice” atinge una din cele mai bine clasate universitati din lume aflata in Londra. Statuile fondatorilor institutiei ”intimideaza minoritatile etnice” pentru ca sunt albi si poarta barba, chiar si in posteritate.

Astfel, busturile profesorilor Hanry Maudsley si Frederick Mot, savanti de geniu, fondatori si institutului de psihiatrie si psihologie al King’s College vor fi inlocuite din holul de la intrare, care va fi transformat intr-un ”zid al diversitatii”, in cadrul unui asa zis proiect initiat de decanul institutului, Patrick Leman. ”Busturile oamenilor barbosi din anul 1920 trebuie inlocuite cu universitari mai moderni si mai diversificati” pentru ca institutul sa fie perceput mai putin ”alienant”. ”Incercam sa reflectam diversitatea studentilor nostri”, a asigurat decanul. Alta masura , pentru a combate ”rasismul incipient” care, chipurile, il transmit anumite materiale de studiu: plansele si diagramele anatomice propuse elevilor vor prezenta in viitor corpuri omenesti de ”diferite culori” nu numai alba. Nu este prima oara cand in mediul universitar britanic se petrec astfel de lucruri. In ianuarie, studentii Scolii de studii orientale si africane a Universitatii din Londra au cerut scoaterea din programa a unor filosofi precum Platon, Aristotel, Descartes sau Kant sa fie scosi din programa si inlocuiti cu autori africani sau asiatici.