Kim Kardashian, varianta ruseasca

Fara doar si poate, Kim Kardashian a lansat o adevarata moda, cel putin in ceea ce priveste posteriorul sau. Totusi, nu este chiar unicat, dupa cum vedeti in pozele alaturate.

Rusoaica Anastasia Kvitko ar putea s-o detroneze oricand pe Kim. Manechinul, in varsta de numai 22 de ani (fata de cei 35 ai lui Kim), are deja 5,1 milioane de fani in intreaga lume si cifra este in urcare. Toti cei care o urmaresc o fac pentru fotografiile pe care domnita le posteaza aproape zilnic pe Instagram. Si, mai interesant, cica rusoaica, nascuta in Kaliningrad, primeste minimum doua cereri in casatorie pe saptamana, cele mai multe de la indivizi pe care nu i-a vazut niciodata fata in fata. Anastasia locuieste acum in Los Angeles si nu minte cu siguranta atunci cand spune ca oriunde ar merge, absolut toti barbatii, dar si femeile, intorc capul dupa delicioasele ei curbe. Nu stim inca daca Kim este geloasa pe fundul noii sale concurente venite tocmai din Rusia.