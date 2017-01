Kim Kardashian, jefuita de o banda de mosnegi

14 barbati si trei femei au fost arestati ieri, in regiunea pariziana, in departamentele Val-de-Marne si Seine-Saint-Denis, Vincennes, Creteil, Raincy, Charenton-le-Pont, Noisy-le-Sec si in Paris. Anchetatorii au refacut traseul acestui veritabil comando exploatand urmele ADN gasite la locul jafului.

In noaptea de 2 spre 3 octombrie 2016, ultramediatizata vedeta de 36 de ani a fost jefuita de cinci persoane intr-un hotel luxos din centrul Parisului, unde Kim a venit pentru a asista la Fashion Week. Dupa ce au legat-o si au incuiat-o in baie, amenintand-o cu arma, hotii , care erau mascati si purtau uniforme de politie, au plecat cu bijuteriile vedetei, in valoare de 9 milioane de euro.. Hotii au lasat urme ADN in apartamentul unde se afla cazata Kardashian iar in timp ce paraseau locul au pierdut si un pandativ al vedetei. Unii au venit si au plecat de la locul jafului pe biciclete, potrivit inregistrarilor camerelor de supraveghere. ”Una din probele ADN se potriveste cu cea a unui individ cunoscut politiei pentru jafuri si delicte de drept comun si considerat ca un raufacator de mare anvergura”, a declarat pentru Afp o sursa judiciara. Urmare a unei supravegheri si unei ample actiuni de filaj, Brigada de reprimare a banditismului din Paris a permis identificarea retelei (jefuitori, intermediari, tainuitori, beneficiari) care avea ramificatii pana in Belgia.

Cel mai batran hot are 72 de ani

Cel mai tanar din cei arestati ieri are 22 de ani. Dar, surpriza, printre cei aflati dupa gratii se afla o intreaga banda de sexagenari si septuagenari. Aceste persoane ”sunt cunoscute pentru activitati de mare banditism”, au declarat anchetatorii. Cel mai vastnic arestat are 72 de ani. Toti vor fi anchetati pentru ”jaf armat in banda organizata”, ”sechestrare” si ”asociere in vederea savarsirii de infractiuni”. De obicei omniprezenta pe retelele de socializare, Kim Kardashian (care are 49 milioane de fani pe Twitter si 89,8 milioane pe Instagram) a pastrat tacerea dupa acest jaf. Saptamana trecuta, a postat pe Instagram si Twitter o fotografie in care apare cu Kanye West si copiii. Insa au existat dubii in SUA in legatura cu versiunea sa cu privire la jaf, mai multe site-uri internet estimand ca este vorba de un scenariu pentru a vedeta sa puna mana pe banii de asigurare. Vedeta a depus plangere, la New York, pentru defaimare. Avocatii ei din Franta au depus si ei plangeri pentru violarea dreptului la viata privata, dupa difuzarea unui material video realizat in moentul in care politistii faceau primele constatari la locul jafului din hotelul parizian. Vedeta,, impreuna cu sotul ei, rapperul-producator Kanye West figurau in 2015 printre cele mai influente 100 de personalitati din lume in magazinul Time. Potrivit Forbes, Kim a cattigat in ultimii trei ani 131 milioane de dolari.