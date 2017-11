Kim Kardashian iar rupe gura targului

Fiecare poza pe care o aseaza pe Instagram ii aduce sute de mii de like-uri si este urmarita de milioane de persoane din intrega lume. Acum, Kim a mai dat o lovitura: s-a fotografia goala, bine machiata pe tot corpul cu mult sclipici. Si a mai dat o lovitura.

Caci asta este stilul ei: sclipitor, obraznic si opulent. Dar cum a ajuns Kim cine este astazi? Celebritatea in cazul lui Kim a venit prin metode mai putin “ortodoxe”. Ca si buna ei prietena, Paris Hilton, bruneta de 1.59 metri a devenit faimoasa in anul 2007 datorita unei casete video in care aparea facand sex cu partenerul ei de atunci, Ray J. Cele 15 minute de actiune intensa i-au adus faima si multi bani brunetei. Au urmat lansari de linii de parfumuri, de magazine, carduri, reality-show-uri. La 37 de ani, este actrita de reality show cel mai bine platita din televiziunea americana, castigurile ei financiare ajungand la milioane de dolari anual. Aparitiile la televiziune, lansarea unor linii vestimentare, parfumuri, bijuterii, creme de bronzat i-au adus vedetei o avere. Kimberly Kardashian este fiica Robert Kardashian si a lui Kris Jenner, tatal sau fiind cunoscutul avocat al lui O.J. Simpson in celebrul proces din 1995. Kris Jenner a divortat de Robert in 1989, iar in anul 1991 s-a casatorit cu Bruce Jenner, ex-campion olimpic. Kim mai are doua surori, Kourtney si Khloe, si un frate, Robert. De asemenea, mai are trei frati vitregi.