Kim ameninta cu atacuri ”inimaginabile”

Situatia din jurul peninsulei nord-coreene s-a deteriorat si mai mult dupa inceperea exercitiilor navale americano-sud-coreene, manevre pe care Phenianul le percepe drept un pericol de razboi.

SUA si Coreea de Sud au inceput saptamana aceasta vaste exercitii navale in marea Japoniei si in marea Galbena, unde sunt angajate 40 de nave de razboi, intre care si grupul aeronaval condus de portavionul USS Ronald Reagan. Potrivit postului sud-coreean YTN, exercitiile din marea Japoniei au ca scenariu lovirea zonelor militare cheie din Coreea de Nord, in ipoteza unei ”situatii de urgenta”, in timp ce operatiunile din marea Galbena au ca obiectiv pararea unui atac inamic. SUA, a transmis Phenianul, ”a inebunit”. ”Au adus direct sub nasul nostru tinte pe care le-am identificat drept principale. Americanii trebuie sa ia in considerare ca vom lovi de-o maniera inimaginabila si in cel mai neasteptat moment”. Phenianul a mai cerut Statelor Unite si Coreei de Sud sa opreasca orice fel de exercitii militare langa peninsula coreeana.