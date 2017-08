Kilometrajul dat inapoi te baga in puscarie

Samsarii de masini second hand, care umfla preturile dupa ce falsifica kilometrajul, risca 2 ani de inchisoare. Un proiect care va intra in dezbatere parlamentara la toamna.

Daca propunerea, sustinuta de mai multi parlamentari(inclusiv de fostul presedinte Traian Basescu) va deveni lege, comercializantii vor fi obligati sa completeze pe propria raspundere numarul real de kilometri al masinii, in caz contrar vor fi trasi la raspundere pentru fals in declaratii, infractiune pedepsita de Codul Penal cu inchisoare de la trei luni la doi ani sau cu amenda. Pentru asta alesii trebuie sa modifice Codul Rutier astfel incat vanzatorul unei masini sa fie obligat sa completeze in talon numarul kilometrilor rulati ai masinii, la data tranzactiei. ″In cazul instrainarii vehiculului, fostul proprietar al acestuia este obligat sa completeze pe certificatul de inmatriculare o declaratie pe proprie raspundere privind datele de identificare ale persoanei catre care a instrainat vehiculul, data instrainarii, precum si indicatia contorului kilometric la data instrainarii”, se spune in proiectul de modificare a legii. In Romania, de la inceputul anului si pana in prezent, din 7 masini inmatriculate, 6 sunt second hand, adica 253.000 de autoturisme, multe cu o vechime de 17 ani, cu probleme tehnice grave la sistemul de directie si franare. Mecanicii spun ca aproape jumatate dintre aceste vehicule au kilometrajul dat inapoi, unele chiar de doua-trei ori. O statistica recenta arata ca 80% din masinile second hand puse la vanzare( o piata de 300 de milioane de euro) au probleme ascunse.