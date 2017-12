Kika şi Pepco, îngenunchiate de frauda directorului general

LPF introduce asistenta video in arbitraj, in Liga 1, o decizie considerata „istorica” pentru fotbalul romanesc. Adunarea…

Majoritatea personalitatilor arestate in noiembrie, in cadrul unei ample operatiuni anticoruptie lansata de printul mostenitor Mohammed bin…

Poza de la 16

Dupa ce si-au inceput ziua de munca cu un moment de reculegere in onoarea Regelui Mihai, parlamentarii…

BERBEC Aveti posibilitatea sa luati o decizie importanta cu efecte benefice pe termen lung in ceea ce…

Marca americana a anuntat punerea in vanzare a primului val islamic, Nike Pro Hijab, conceput in colaborare…

News Cel mai scump avion de lupta e praf

In ultima vreme, pilotii US Air Force au intampinat numeroase probleme in timpul zborurilor cu aparatul F-35A…