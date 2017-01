KFC scaneaza fata clientilor

La Beijing, compania experimenteaza un soft de recunoastere faciala pentru a-si adapta meniul clientilor regulati. Insa aceasta colectare de date este controversata.

Dezvoltat in parteneriat cu gigantul chinez Baidu pentru un restaurant din cartierul de afaceri din Beijing, proiectul urmareste nu numai recunoasterea clientilor via unui scanner, dar si sugestii privind meniul, in functie de varsta si sex. Evident, clientii sunt liberi sa refuze recomandarile. Un istoric al comenzilor va fi pus la punct pentru a identifica mai usor obisnuintele clientilor si a accelera procesul comenzilor acestora. Insa ideea ca un lant de restaurante sa stocheze date privind fizionomia si obiceiurile alimentare ale clientilor nu este deloc unanima, iar Baidu si KFC nu au oferit detalii cu privire la aceasta stocare de date, noteaza Le Figaro. Mai exact cu privire la utilizarea ulterioara a informatiilor colectate. O situatie care este privita cu ingrijorare, mai ales cand este vorba de China, unde cenzur si supravegherea in masa sunt practici curente. KFC, care numara peste 5000 de restaurante in China, a colaborat deja cu Baidu anul trecut deschizand primul restaurant ”inteligent” la Shanghai, unde un robot dotat cu un soft de recunoastere vocala ajuta la preluarea comenzilor clientilor.