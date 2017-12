Kevin Spacey l-a „inghesuit” pe printul Norvegiei

De cand a recunoscut public ca este homosexual, adica „barbat – homosexual”, imaginea celebrului actor Kevin Spacey primeste lovitura dupa lovitura.

Spre exemplu, fiul lui Richard Dreyfuss, Harry Dreyfuss, sustine ca Spacey, acuzat deja de hartuire sexuala de mai multi barbati, i-a atins organul genital chiar in prezenta tatalui sau. Harry Dreyfuss a scris pentru Buzzfeed News ca incidentul a avut loc in 2008, cand Spacey regiza spectacolul “Complicit”, din distributia caruia facea parte tatal sau, la teatrul Old Vic din Londra. Harry Dreyfuss avea 18 ani la acea vreme. Ei bine, acum fostul print al Norvegiei, scriitorul Ari Behn spune ca si el a fost „inghesuit” de marele actor. Acesta s-ar fi intamplat la receptia oferita dupa decernarea Premiilor Nobel din 2007. Spunem fost print pentru ca Ari a divortat intre timp de printesa Martha Louise a Norvegiei, dupa 14 ani de casnicie, in 2016. Revenind la momentul cu pricina, cica Spacey i-a cerut o tigara scriitorului, in timp ce, pe sub masa, mana sa i-a atins „bijuteriile” lui Ari, acum in varsta de 46 de ani. Scriitorul spune ca a fost surprins si de gest si de cerere, stiut fiind ca era public faptul ca el nu a fumat niciodata. Cu aceasta noua declaratie, numarul celor ce s-au declarat hartuiti de Spacey se ridica la 15.