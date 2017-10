Kevin Spacey a recunoscut public ca este homosexual

Inainte de anunt, Spacey si-a cerut scuze actorului american Anthony Rapp, cel care l-a acuzat ca i-a facut avansuri sexuale pe vremea cand avea doar 14 ani.

“Ii port un respect si o admiratie deosebite lui Anthony Rapp ca actor. Sunt mai mult decat oripilat sa aud povestea lui. Sincer, nu imi amintesc intamplarea, s-ar fi intamplat cu peste 30 de ani in urma. Dar, daca e sa cred ceea ce spune, ii datorez cele mai sincere scuze pentru ceea ce ar fi putut fi un comportament inadecvat, pus pe seama consumului de alcool si imi pare rau pentru sentimelele pe care spune ca le-a purtat cu el in toti acesti ani.(…) Am iubit si am avut relatii romantice cu barbati pe parcursul vietii mele, iar acum am ales sa traiesc ca un barbat gay”, a scris Kevins Spacey pe Twitter. Intr-un articol publicat pe site-ul Buzz Feed, Anthony Rapp a declarat ca pe vremea cand avea 14 ani, iar Spacey 26, starul de la Hollywood l-a invitat la o petrecere organizata in apratamentul sau din Manhattan, iar dupa ce invitatii plecasera, l-a luat in brate, facandu-i avansuri sexuale: “M-a luat in brate ca un mire, asa cum o trece pragul pe mireasa. Nu am putut sa fac nimic. Ma gandeam ca “Ce se intampla?”. Si apoi s-a asezat peste mine.(…) “Cand am deschis usa sa plec, el se sprijinea pe toc. M-a intrebat daca sunt sigur ca vreau sa plec, i-am spus ca da si apoi am plecat”, a marturisit Rapp. Istoria s-a petrecut cand actorul juca impreuna cu Spacey intr-un spectacol pe Broadway. Spacey a mai spus ca in urma articolul din Buzz Feed va vorbi si despre “alte lucruri din viata sa”. In urma cu sapte ani Kevin Spacey si-a negat homosexualitatea, dupa ce intr-un articol din revista Esquire se insinua ca starul hoollywoodian ar fi gay.