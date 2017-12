Katy Perry se muta la manastire

Cantareata americana Katy Perry a castigat 5 milioane de dolari in urma unui proces privind cumpararea unei manastiri din Los Angeles pe care intentioneaza sa o transforme in locuinta sa.

Procesul a fost intentat de Katy Perry si arhiepiscopul romano-catolic din Los Angeles impotriva unui dezvoltator imobiliar pentru “interventie malitioasa impotriva achizitiei”. Katy Perry a planuit sa cumpere manastirea, aflata in zona Los Feliz din Los Angeles, pentru 14,5 milioane de dolari si sa o transforme intr-o casa. Insa, dezvoltatoarea Dana Hollister voia sa transforme cladirea intr-un hotel-boutique. Oferta facuta de Katy Perry a fost aprobata de arhiepiscopul romano-catolic din Los Angeles, in proprietatea caruia se afla manastirea. Potrivit procesului, Hollister a convins in mod fraudulos maicutele care traiau acolo sa respinga oferta facuta de cantareata, in favoarea propriei ei oferte. Desi Perry a vizitat maicutele si le-a cantat melodii gospel, acestea au acceptat oferta mai mare facuta de Hollister. Insa, avocatii arhiepiscopiei sustin ca oferta facuta de Hollister „a fost infestata cu foarte multe probleme”. Avocatii au avut ultimul cuvant in privinta vanzarii si au blocat decizia maicutelor. Perry a primit initial 1,6 milioane de dolari pentru a isi acoperi costurile legale, dupa care a primit inca 3,3 milioane de dolari in daune. Acum maicutele trebui sa isi gaseasca o noua casa inainte ca Perry sa poata ocupa manastirea.