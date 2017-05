Kate in sanii goi – un scandal de 1,5 milioane de euro!

Nervi in familia regala britanica: Printul William cere 1,5 milioane de euro, despagubiri unor paparazzi care au reusit sa faca o serie de fotografii topless sotiei sale, Kate Middleton, in timpul unei vacante in sudul Frantei.

Imaginile au fost realizate in 2012 (!) de Cyril Moreau si Dominique Jacovides, fotografi ai revistei mondene Closer, in timp ce cuplul regal se bronza pe terasa castelului d’Autet, in Provence, la un an dupa casatorie. Jurnalistii francezi au fost acuzati de violarea intimitatii, iar printul William a catalogat fotografiile “deosebit de socante”, amintindu-i de “hartuirea” suferita de mama sa, Diana, din partea multor paparazzi. Jean Veil, avocatul lui Kate si William, a cerut “amenzi foarte semnificative” revistei franceze Closer (1,5 milioane de euro), dar si 50.000 de euro unui fost editor al ziarului regional La Provence care a publicat la randul sau fotografiile. “Investigatia a fost incropita. Se cautau tapi ispasitori si au fost gasiti acestia doi. Dar dovezile din dosare arata ca acestia nu sunt implicati. Cum spune Shakespeare: Mult zgomot pentru nimic.”, a sustinut avocatul celor doi fotografi, Francois Blistene. La randul sau, Paul-Albert Iwens , avocatul proprietarului revistei Closer, Ernesto Mauri, a adaugat ca nu intelege supararea cuplului regal: “Articolul i-a facut pe toti fericiti, de la cititori la familia regala, orice ar zice, din moment ce cuplul a fost prezentat intr-o lumina foarte favorabila”. Instanta va comunica un verdict pe 4 iulie.

