Justitia romaneasca, obligata sa ia viza Bruxelles-ului

Ministrul Tudorel Toader va merge, cu legile Justitiei in tascuta, la Bruxelles, unde va discuta cu vicepresedintele CE Frans Timmermans despre modificarile aduse legislatiei din domeniul pastorit de el.

”Saptamana viitoare am stabilit o intrevedere cu domnul vicepresedinte Timmermans, in care vom discuta in principal liniile directoare, principiile privind pachetul de legi ale justitiei, privind restructurarea sistemului judiciar, ca apoi sa finalizam pachetul de legi”, a precizat Toader, ieri, in debutul sedintei de Guvern. Ocazie cu care ministrul de resort a mai apreciat si ca noile legi ale Justitiei vor putea fi adoptate de Parlament la 1 septembrie. Cum Toader a mai avansat de vreo doua ori, dar in van, termene la care acest pachet de legi urma sa fie finalizat, nu putem face altceva decat sa-l credem pe cuvant si de aceasta data. Noutatea in materie o reprezinta insa decizia premierului Tudose, care vrea sa evite o pierdere de vreme ulteriora cauzata de diverse interpretari si contestatii. Ca urmare, desi gestul are clar un caracter de vasalitate, seful Guvernului l-a trimis pe Toader sa-si prezinte mai intai opera la ”Inalta Poarta” europeana, pentru ca aceasta sa spuna din start ce nu-i convine. Situatie nu foarte confortabila pentru Romania, dar care va scapa actuala putere de durerile de cap marca #rezist, de exemplu.