Justitia, mai la coada

Dupa ce doamna cu balanta a fost vedeta incontestabila a ultimului an, romanii s-au decis brusc sa o retrogradeze, motiv pentru care Justitia a ajuns in prezent de abia pe locul trei al topului prioritatilor nationale.

Plictisiti sau de-a dreptul scarbiti de scandalurile ”casnice” care se tin lant in ograda distinsei doamne, romanii au concluzionat ca lor le trebuie in primul rand sanatate si educatie. Lucru normal din moment ce sanatatea e mai buna decat toate iar un invatamant de calitate ofera o garantie de viitor tinerelor generatii. Ca urmare, desi problemele din justitie tin zilnic prima pagina a mass media, cercetarile sociologice pun pe primele locuri necesitatea reformarii Sanatatii (40% in ultimul sondaj CURS) si Invatamantului (23%), Justitia venind de abia pe locul trei. Mai mult, Justitia este pe tobogan nu numai in topul prioritatilor, ci si in cel al increderii. Astfel, de la 48% incredere exprimata in 2015, Justitia a cazut la doar 24% in prezent. Injumatatirea cotei de incredere ar trebui sa dea de gandit nu numai politicienilor responsabili cu legislatia in domeniu ci si magistratilor mult prea preocupati in prezent de pastrarea imunitatii si privilegiilor castei lor. Da, politicienii incearca sa-si bage coada in talerele balantei, dar nici magistratii nu sunt mai breji cata vreme inchid ochii in fata abuzurilor facute de colegi, iar rezultatele ultimelor sondaje arata ca romanii sunt satui de praful anticoruptie care li s-a aruncat pana acum in ochi.