Justitia, arma preferata a politicienilor romani

Un raport intocmit de institutul londonez ”Henry Jackson” trage semnalul de alarma: in Romania, anchetele sunt folosite pentru reglarea unor conturi politice.

Autorul raportului, David Clark, sustine ca politicieni nostri isi mascheaza razboaiele politice cu ajutorul luptei anticoruptie. Mai mult, Clark spune ca serviciile secrete sunt amestecate pana peste cap in lupta politica: ”Exista dovezi considerabile potrivit carora anchetele sunt folosite pentru reglarea unor conturi politice, ca procurorii comploteaza cu guvernul, ca judecatorii sunt influentati intr-un mod neadecvat pentru a mentine o rata mare a condamnarilor, ca serviciile de informatii interne joaca un rol ascuns in manipularea sistemului de justitie penala si ca abuzurile actelor de procedura au devenit rutina. Exista temeri ca serviciile de informatii coordoneaza, in secret, acuzatiile anti-coruptie. Totusi, guvernul a refuzat sa ancheteze acuzatiile ca serviciile de informatii s-au infiltrat in serviciile de justitie si procuratura”. Acelasi raport reclama plimbarea persoanelor arestate ”incatusate ca la parada”, amenintarea rudelor suspectilor si oferirea imunitatii contra unor denunturi facute de persoanele anchetate. In final, raportul atrage atentia statelor europene ca nu este cazul sa ramana indiferente ”atunci cand drepturile omului sunt incalcate” in Romania.