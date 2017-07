Justin Bieber se dedica lui Hristos

Starul canadian si-a uimit fanii anuntand ca si-a anulat urmatoarele concerte din turneul ”Purpose World Tour” invocand ”circumstante neprevazute”. Dar, se pare ca realitatea depaseste filmul.

O decizie care a surprins pe toata lumea, public si staff deopotriva. Aflat in turneu de un an si jumatate, cantaretul in varsta de 23 de ani nu va mai sustine urmatoarele 14 concerte. Oficial, Justin ar avea ”nevoie de odihna”. ”Justin isi iubeste fanii si detesta ca ei sa fie dezamagiti. Dar, din ratiuni neprevazute isi va anula ultimele concerte ale turneului Purpose”, a comunicat managerul vedetei, fara alte amanunte. Insa, potrivit TMZ, decizia este nici mai mult nici mai putin legata de religie. Atins se vede treaba de o revelatie divina, Justin Bieber s-a apropiat foarte mult, in ultimii ani, de un pastor penticostal, Carl Lentz. Potrivit mai multor surse, tanarul se gandeste serios sa renunte la muzica si sa-si ”dedice viata lui Iisus Hristos. Mai mult decat atat, a declarat animatorul australian Richard Wilkins in emisiunea Today Extra (infotainment talk show), Justin Bieber are intentia sa-si faca propria biserica. Tot ce se poate. Pe de alta parte, crestin evanghelic practicant, Justin Bieber s-a declarat deja impotriva avortului. Are tatuaje si Iisus si Fecioara Maria, plus o cruce tatuata pe piept si alta in coltul ochiului reprezentand ”calatoria lui pentru a-l gasi pe Dumnezeu”.