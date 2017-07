Jurnalistii, in malaxorul lui Erdogan

17 jurnalisti si angajati ai celui mai vechi cotidian din Turcia, Cumhuriyet, risca pana la 43 de ani cu inchisoarea pentru ”sustinerea terorismului”, marota liderului de la Ankara. Procesul acestora a inceput ieri, culmea ironiei, de Ziua Nationala a Presei in Turcia.

Cele mai bune condeie din Turcia au fost prezente ieri pe banca acuzatiilor la palatul de justitie Caglayan (Istanbul) in prezenta a numerosi aparatori ai drepturilor omului. Potrivit acuzarii, jurnalistii au sustinut trei organizatii teroriste: miscarea predicatorului Fethullah Gulen (acuzat ca este creierul puciului din 15 iulie 2016), Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) si gruparea de extrema stanga DHKP-C. In realitate, jurnalistii incriminati nu au incetat sa condamne terorismul sub orice forma iar acuzatiile impotriva lor sunt fondate doar pe articole de presa, convorbiri telefonice sau pe Twitter. Nici o proba tangibila a implicarii lor intr-o organizatie terorista nu figureaza la dosar. 11 acuzati se afla in arest preventiv, majoritatea de aproape noua luni. Pentru aparatorii drepturilor omului, acest proces este emblematic raportat la erodarea drepturilor omului in Turcia, dupa puciul esuat iar Cumhuriyet (Republica) ,fondat in 1924, a ramas singurul ziar independent in Turcia pe care Erdogan vrea sa-l reduca la tacere. Autoritatile neaga insa orice atingere a libertatii presei si afirma ca singurii jurnalisti arestati sunt cei legati de ”organizatii teroriste”. Potrivit site-ului P24 specializat in libertatea presei, 167 de jurnalisti se afla detinuti in Turcia, majoritatea in cadrului starii de urgenta decretate dupa tentativa de lovitura de stat. Turcia ocupa locul 155 (din 180) in clasamentul libertatii presei stabilit pentru acest an de Reporters sans Frontieres.