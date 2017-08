Juncker se plimba pe cheltuiala CE

Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, este acuzat ca a cheltuit 25.000 de euro din bugetul institutiei pentru a inchiria un avion privat de la Bruxelles la Roma, potrivit unor dezvaluiri facute de activistii spanioli de la Access Info si de jurnalistii belgieni de la publicatia Knack.

Desi zborurile comisarilor europeni cu avioane private si cazari au costat aproape jumatate de milion de euro, doar in perioada ianuarie-februarie 2016, Comisia Europeana sustine ca aceste sume respecta regulile Uniunii Europene si sunt verificate anual de Parlamentul European. Juncker si delegatia sa de noua persoane au folosit un avion particular cu destinatia Bruxelles-Roma pentru ca nu exista niciun avion comercial care sa se potriveasca agendei incarcate a presedintelui Comisiei Europene, a spus o purtatoare de cuvant. Costul zborului a fost de 2927 de euro pe persoana. Jean-Claude Juncker a participat la intalniri cu fostul premier al Italiei, Matteo Renzi, precum si cu presedintii celor doua camere din Parlament. Federica Mogherini, reprezentanta Uniunii Europene pentru Politica Externa, a cheltuit, la randul ei, 75.000 de euro pentru vizite in Armenia si Azerbaijan.