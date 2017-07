Judecatorii il fac la buzunar pe ”ala micu’”

Judecatoria Buftea a decis ca Daniel Constantin e bun de plata in cazul datoriei pe care acesta o are fata de Dan Voiculescu. Instanta a decis in favoarea ANAF, care a cerut sa se aprobe poprirea conturilor deputatului Daniel Constantin dat fiind faptul ca deputatul ex ALDE are sa-i returneze lui Voiculescu 295.000 de euro (datorie contractata de Constantin in doua transe, in anii 2007 si 2008).

Cum suma este una frumusica iar Dan Voiculescu a fost condamnat, in dosarul privatizarii Institutului de Cercetari Alimentare, la plata unui prejudiciu de 60 de milioane de euro, ANAF a cerut instantei si sa stabileasca ce suma mai are de returnat Daniel Constantin pentru a putea prelua acesti bani in contul datoriei lui Voiculescu. Nu de alta, dar in acest an se implineste termenul convenit de cei doi pentru achitarea intregii sume. Deocamdata, magistratii au decis in favoarea popririi conturilor parlamentarului, dar cum sentinta nu este una definitiva, Constantin poate sa declare recurs.