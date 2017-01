Judecatoarea Mariana Ghena, noua sefa a CSM

In cadrul sedintei de vineri, Consiliul Superior al Magistraturii si-a aflat noua conducere.

Pe langa faptul ca s-au desemnat cei 14 membri ai forului, Mariana Ghena, judecatoare la Curtea Suprema, a fost aleasa presedinte al CSM, in timp ce mana sa dreapta a fost ales Cristian Mihai Ban. Noul vicepresedinte al Consiliului este procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, din cate se precizeaza in comunicatul facut public din directia CSM.

Regulile prevad ca Atat Ghena, cat si Ban vor avea un mandat de cate un an in fruntea institutiei, fara posibilitatea de reinnoire a mandatului. In schimb, membrii simpli ai CSM-ului sunt validati de Senat, pentru o perioada de sase ani, fara sa aiba posibilitatea de a le fi reinnoit acest mandat.

sursa foto: viata-libera.ro