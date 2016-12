Jucatorii Pokemon Go au inconjurat Pamantul de 200.000 de ori!

Fanii celebrei aplicatii, aparuta in urma cu sase luni, au parcurs, in totalitate, nu mai putin de 8,7 miliarde de kilometri, “vanand” simpaticele creaturi, cu mainile pe smartphone-uri.

Pokemon Go a fost considerat cel mai mare joc pe mobil din istoria Statelor Unite, ajungand la 21 de milioane de jucatori activi zilnic, depasind recordul precedent, stabilit, in 2013, de Candy Crush Saga, cu 20 de milioane de utilizatori pe zi.

In luna august, americanul Nick Johnson din New York a fost primul jucator care a reusit sa prinda, in Noua Zeelanda, ultimul pokemon din cei 145 ai jocului, pentru asta fiind nevoit sa se plimbe prin toata lumea. In medie, pasionatii parcurg intre 2,5 si 10 kilometri pentru a-si gasi pokemonii.