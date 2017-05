Jucariile care nu fac nimic, dar au innebunit lumea

Se numesc „hand spinner”, ceea ce s-ar putea traduce cu „invartitorul de mana” si sunt atatea modele incat nimeni nu a stat sa le numere vreodata.

Din New York pana la Paris, si din Londra pana in Tokyo, toata lumea se joaca cu acest dispozitiv care, daca stai sa te gandesti mai bine, practic nu face mai nimic. Copii, adolescenti, dar mai ales adultii au asa ceva in mana, fie ca se duc spre serviciu, fie ca stau pe bancute in parcuri. Este jucaria cu cel mai mare succes intalnit vreodata. Modelul clasic are trei brate, dar exista si cu doua, precum modelul „Batman”, dar poate avea cate brate vrei tu, pentru ca aceste „spinnere” se produc la imprimantele 3D si limita, practic, nu exista. „Spinner”-ul are in componenta un rulment care face toata treaba. Invarti cu putere unul dintre brate si apoi privesti cum dracovenia se invarte singura cinci sau sase minute, ca si cum ar avea propriul motor. Unii prefera modelele cu brate luminoase, care dau si un efect stroboscopic, altii aleg piese metalice, mai elegante, dar, evident, mai scumpe. In principiu, gasesti spinnere si cu 10 dolari, dar si cu 200 de dolari, in functie de cum vrei sa arate sau daca vrei musai unul fara pereche. Ba se aude ca se vor lansa si unele din aur su argint sau incrustate cu pietre pietre pretioase. In Romania sunt inca foarte putine, dar am aflat despre o firma de la Iasi care le fac la comanda. In esenta, aceste spinnere cica sunt un fel de jucarii antistress si oamenii care sunt obisnuiti sa se joace cu creioane sau care simt nevoia sa faca ceva, mai mereu, cu manile lor, au ales fara discutie noua jucarie care a fascinat deja mapamondul.