Joi nu se elibereaza permise, din cauza unei defectiuni. Cand s-ar putea rezolva problema!

O situatie neprevazuta le-a dat peste cap planurile mai multor soferi bucuresteni, care au venit dis de dimineata la Directia de Permise si Inmatriculari, cu gandul sa rezolve cat mai rapid ce aveau de facut. Doar ca n-au avut cum, pentru ca o problema tehnica face ca pe intreaga durata a zilei sa nu fie deschise ghiseele. Iar situatia nu e valabila doar in Bucuresti, ci la nivelul intregii tari.

UPDATE: Ministrul Dan anuntase deja ca, pe fondul problemei tehnice aparute la Permise si Inmatriculari si care a facut imposibil lucrul, joi, cu publicul, ca aceasta zi de lucru se va recupera, reprezentantii Prefecturii au transmis o serie de precizari.

“Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti anunta ca sambata 28.10.2017 Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor va avea program normal de lucru cu publicul in intervalul orar 07.00-21.00. Totodata, informam ca persoanele programate online se pot prezenta sambata 28.10.2017 la ghiseele Serviciului potrivit programarilor obtinute pentru data de 26 10.2017”, se mentioneaza intr-un anunt trimis redactiei.

La sediul din Pipera al Directiei de Permise a venit, in jurul orei 10, si Carmen Dan, ministrul de Interne. Oficialul guvernamental a explicat ca in orele urmatoare se asteapta sa vina, din Olanda, piesele care ar urma sa fie inlocuite, astfel incat sa se rezolve problema “mecanica” aparuta. “Efectiv sistemul a cedat in jurul orei 02, azi noapte. (…) nu este un atac cibernetic, nu va ganditi la altceva, ce s-a intamplat a fost o defectiune la sistemul de racire (…) mecanica, care n-a putut fi anticipata”, a sustinut Dan.

Totodata, sefa MAI a anuntat ca ziua de joi va fi recuperata. “Ne dorim ca maine (vineri-n.r) sistemul sa functioneze la intreaga capacitate”, a subliniat Carmen Dan.

Ministrul a facut referire si la mesajul transmis, inca de seara trecuta tarziu, dinspre MAI, cand s-au primit primele semnale ca sunt probleme. Acesta suna astfel:

“Din cauza unor defectiuni de ordin tehnic la nivelul unui server central al Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, joi 26 octombrie 2017,nu se vor putea desfasura activitati cu publicul la nivelul serviciilor centrale si judetene.

Personalul de interventie lucreaza deja pentru rezolvarea situatiei.

Ne cerem scuze pentru neplacerile create si va asiguram ca se depun toate eforturile pentru remedierea situatiei in cel mai scurt timp.

Imediat ce situatia va reveni la normal, vom face demersurile necesare de informare a cetatenilor”.

sursa foto: bpr.politiaromana.ro