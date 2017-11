Jocurile murdare ale Realitatii

Nici ca se nimerea alegere mai buna pentru a promova dreapta romaneasca si liderul ei, ca Realitatea TV. Iar despre portdrapelul ei, Rares Bogdan, tot respectul. Nimeni nu se impiedica mai tare ca el de limba romana cand vine vorba de regateni, bunaoara, carora le spune „ragateni”, de parca ar vorbi de „Ragatul Romaniei”, si nu de Regat. Sa accepti ca unul ca el sa-ti tina lectii de patriotism mi se pare un gest de inconstienta. Si, revenind, cine il putea reprezenta mai bine pe Iohannis, presedintele cu deranjuri penale in familie, decat Realitatea, televiziunea cu 24 de milioane de euro datorii la stat? Cum e sacul, asa si peticul.

Nu asta este, insa, cel mai deranjant, cu nuante de penibil. Adesea, de ridicol. Marele rol televiziunii de la intrarea in Bucuresti, desi eu zic ca e totusi la iesire, este de a distorsiona realitatea. De a te convinge ca-ti este bine, cand tu traiesti intr-o degringolada totala. Ca stanga e o adunatura de comunisti reformati de ochii lumii, in timp ce dreapta trebuie sa fie forta care sa conduca.

Vanzatorul de iluzii

Manipularea cu orice chip este singura care conteaza. Sunt 10.000 de oameni in Piata Victoriei? Ei bine, Realitatea iti baga in cap ca sunt 30.000. Sunt 100.000 in toata tara? Rares Bogdan nu se sfieste sa afirme ca sunt vreo 300.000. Niciodata nu vei auzi ca 100.000 de revoltati au protestat, ci toata tara s-a ridicat impotriva Guvernului. Nu are importanta ca sunt localitati in care doar 40 de ametiti tipa in fata primariei, farseurul ferchezuit pana la suspiciuni de efeminare iti citeste o lista cu cel putin 60 de orase, indeobste mici, unde lumea se vantura prin piata centrala. Usor, usor, nededat la smecheria trucurilor ieftine, incepi sa crezi ca are dreptate si ca Romania e la un pas sa explodeze. Este ceea ce, de fapt, urmareste vanzatorul de iluzii al Realitatii.

Da’ cu calu’ ce-ai avut?

Intaratarea celor care stau acasa sau sunt indecisi nu se rezuma numai la asta. Rares Bogdan, secondat de echipa de zgomote, speculeaza prosteste orice detaliu. Asa a aflat toata tara ca Jandarmeria a scos caii ca sa tina lumea sub teroare, masura fiind una fireasca, totusi. Dar e cu totul altceva cand camerele insista pe jandarmii calare care patruleaza, difuzand cu obstinatie aceleasi imagini, in speranta ca in mintea romanilor s-o instala gandul unui abuz al autoritatilor. Un abuz impotriva unor oameni care protesteaza pasnic impotriva modificarilor aduse legilor Justitiei, nu?

Zi cu gura ta, Bogdane

Ceea ce o tara intreaga stie despre aceste modificari, la Realitatea devine tragedie nationala. Nu are importanta ca magistratii trebuie sa raspunda pentru greselile lor, trebuie indusa doar ideea ca stanga vrea sa scape de dosarele penale pe care le are. Sau care i se vor face. Delirul comentariilor din platou arata clar directia impusa emisiunilor, dar mai arata si refuzul – incapacitatea? – de a fi logic si cumpatat in fata evidentelor. Cand mai apare si Cozmin Gusa cu sfaturi despre cum sa se salveze PSD prin debarcarea lui Dragnea, emitand teorii politice de tot rasul despre soarta partidului, tabloul se intregeste. Asta, ca sa nu mai vorbesc de cultivarea in exces a lui Ciolos, cel care a modificat peste 100 de articole din legile Justitie fara nicio consultare a Comisiei de la Venetia. Si n-a mai protestat nimeni dintre cei care acum au devenit stapanii strazii. Se vede cu ochiul liber ca Realitatea si-a pierdut de multa vreme rolul de a furniza informatie de calitate, alegand-ul pe acela de a manipula. De ce? La cerintele cui? Ia zi tu, Bogdane, ca esti priceput si la potcoave, si la dreapta. Cu stanga n-ai incercat? De politica e vorba.