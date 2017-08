Jocul care a ticnit armata Chinei

Armata lui Xi Jinping are un nou si insolit dusman in colimator: un joc video pentru smartphone, acuzat ca ii distrage pe militari si le reduc aptitudinile de lupta.

Aplicatia multiplayer King of Glory este atat de folosita de tinerii chinezi incat creatorul ei, gigantul Internet Tencent, a decis luna trecuta sa limiteze timpul de joaca zilnic al adolescentilor pentru a le proteja sanatatea. Dar si armata i-a cazut victima, fiind ”o problema de securitate care nu poate fi neglijata”, potrivit ziarului oficial al Armatei Chineze. Cotidianul relateaza ca ofiterii superiori au inceput sa fie ingrijorati dupa ce au constatat ca in dormitoarele cazarmilor cvasitotalitatea soldatilor jucau King of Glory in cursul unui weekend. ”Jocul reclama o atentie totala dar munca unui soldat este diversa si, atunci cand trebuie sa lase jocul pentru o misiune urgenta, el poate fi distrat pe durata ei pentru ca mintea i-a ramas la joc”, arata cotidianul armatei. Pe de alta parte, publicatia admite ca jocul poate fi un mod de relaxare in timpul liber, daca ”este practicat cu moderatie” si, pentru moment, nu va fi interzis in unitatile militare. King of Glory revendica peste 80 de milioane de utilizatori zilnic iar guvernul este din ce in ce mai ingrijorat de influenta lui asupra copiilor si adolescentilor, acuzand ca acestia se inchid in camere ore in sir pentru a-l juca. In aprilie, autoritatile din provincia Guangdong (sud) au informat ca un jucator de 17 ani a decedat ca urmare unui atac cerebral, dupa ce a jucat peste 40 de ore nonstop King of Glory.