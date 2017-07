Jimmy Choo, vandut cu 1,2 miliarde de dolari

Compania designerului american Michael Kors a acceptat sa cumpere producatorul britanic de incaltaminte de lux Jimmy Choo Plc cu suma de aproximativ 896 de milioane de lire sterline (1,2 miliarde de dolari).

“Jimmy Choo este o marca de lux emblematica, care ofera incaltaminte, posete si alte accesorii distinctive”, a spus Michael Kors, presedinte onorific si director general al companiei americane. Brandul fondat in 1996 de fostul editor al revistei Vogue, Tamara Vellon si creatorul de moda malaezian Jimmy Choo, este cunoscut pentru pantofii cu tocurile stiletto si accesorii, cu vanzari in magazinele luxoase din Londra, Paris, New York sau Tokyo. Compania a fost scoasa la vanzare inca din luna aprilie de proprietarul JAB Holdings, o societate privata de investitii din Germania, care a decis sa-si schimbe atentia de la produse de lux la bunuri de consum, mai precis de cafea. Michael Kors Holdings Ltd va plati 230 de penny per titlu pentru brandul britanic, o prima de 36,5% fata de pretul actiunilor inainte de anuntarea tranzactiei si a anuntat ca firma va continua sa-si desfasoarea activitatea in aceleasi conditii, sub aceeasi conducere.