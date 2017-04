Jimmy Choo isi vinde afacerea!

Celebrul creator de incaltaminte de lux a luat o decizie radicala, anuntand ca isi va scoate compania la vanzare, pentru a „maximiza” veniturile actionarilor firmei.

”Consiliul de administratie al companiei Jimmy Choo a anuntat ca a decis o trecere in revista strategica a optiunilor deschise pentru a maximiza valoarea pentru actionari si ca a inceput sa caute oferte pentru preluarea intreprinderii”, arata comunicatul reprezentantiilor companiei. Desi la ora actuala nu exista nici o oferta concreta, firma este dispusa sa inceapa “discutii informale” cu orice potential cumparator. Tranzactia este sustinuta si de societatea de investitii JAB Luxury, cu sediul in Luxemburg, actionarul principal al companiei Jimmy Choo (detine 67,66% din capital), chiar daca nu este sigura de finalizarea ei intr-un timp apropiat. Potrivit ultimelor cotatii la bursa din Londra societatea Jimmy Choo are o valoare de peste 800 milioane de lire sterline (950 milioane de euro), iar anul trecut a realizat un profit net de 18 milioane de euro si o cifra de afaceri de 435 milioane de euro. La sfirsitul lui 2014, JAB Luxury a plasat la bursa un sfert din capitalul companiei. Jimmy Choo, designerul de origine malaysiana, impreuna cu o jurnalista de la revista de moda Vogue, au infiintat compania, in urma cu 20 de ani, intr-un prim magazin din Londra. Pantofii de lux Jimmy Choo si-au gasit, de-a lungul anilor, cumparatori dintre personalitati, precum Michelle Obama, Kate Middleton, Nicole Kidman si Lady Gaga.