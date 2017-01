Jia Jia, “fata” cyborg!

Primul android chinezesc seamana, suspect, cu un om, poate sustine o conversatie (simpla, ce-i drept), prezinta prognoza meteo si poate identifica sexul interlocuitorului sau.

Cyborgul umanoid are parul negru si este imbracat intr-un costum traditional chinezesc si, daca este intrebat, de pilda, daca are prieten, raspunde ca “prefera sa ramana celibatara”, complimentandu-l, totusi, pe curios cu propozitia “Sunteti un barbat incantator!”

Jia Jia a fost prezentat in cartierul financiar din Shangai, cu ocazia unei conferinte a bancii elvetiene UBS. “In cinci sau zece ani, robotii vor fi foarte solicitati in China”, a sustinut Chen Xiaoping, coordonatorul echipei de cercetatori ai Universitatii de Stiinte si Tehnologii din Beijing, precizand ca androizii vor putea sa desfasoare activitati in restaurante, azile de batrani si chiar in spitalele din China. Xiaoping a contrazis teoria conform careia, robotii, din ce in ce mai inteligenti, afecteaza negativ societatea: “Din moment ce toate aceste lucruri sunt realizate sub control, nu cred ca va exista o mare influenta asupra societatii. Nu va fi ceva care sa dauneze speciei umane.”