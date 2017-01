Japonia: robotii inlocuiesc salariatii!

Scenariul conform caruia jumatate din locurile de munca vor fi ocupate, pana in 2035, de roboti, tinde sa devina realitate, cel putin in Japonia.

Compania de asigurari Fukoku Mutual Life Insurance (ironia sortii) a anuntat ca, din aceasta luna, va demara aplicarea unei platforme de inteligenta artificiala care va inlocui activitatea a 34 de functionari ai firmei care se ocupau cu scanarea si citirea documentelor legate de plati si de depistarea fraudelor fiscale in domeniul sanatatii.

Platforma IBM Watson Explorer va inlocui munca oamenilor, cu un pret pe masura – 1,7 milioane de dolari, pentru instalarea programului, la care se adauga inca 128.000 de dolari pentru intretinere. Scopul declarat: marirea productivitatii cu 30% si o economie a fondului de salarii cu 1,1 milioane de dolari. Nu e clar ce se va intampla cu cei 34 de angajati, insa, tot in Japonia, dar in industria turismului, robotii se pregatesc, deja, sa intre in actiune. Este vorba de smart-hoteluri, care, pe langa dotari de lux, au drept “salariati” androizi, fabricati de compania Kokoro(renumit producator de jucarii), care au un aspect umanoid si chiar pot sa imite reactii faciale. Deocamdata, robotii respectivi au doar un rol decorativ, o curiozitate care, se vede treaba, aduce multi turisti curiosi.