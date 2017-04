Japonia face adaposturi antiatomice

Ingrijorate de situatia din peninsula coreeana si de un eventual atac nuclear al Phenianului, autoritatile nipone si-au prevenit cetatenii ca nu vor avea decat zece minute sa se puna la adapost in caz de atac real.

Potrivit agentiei Kyodo, guvernul japonez a difuzat o lista de masuri ce trebuie adoptate in cazul unui atac nord-coreean, difuzata de cabinetul de ministri, departamentul de protectie contra incendiilor si de administratia capitalei Tokyo, lista in care sunt evocat alarme de avertizare, adaposturi subterane si buncare de beton. Dincolo de masurile de protectie civila, intensificarea testelor cu rachete ale Phenianului ii ingrozeste pe japonezi incat au inceput sa recurga ei insisi la masuri de protectie individuala: adaposturi antiatomice si puriticatoare de aer antiradiatii. Deja o afacere. In orasul Kobe, firma Oribe Seiki Seisakusho, specializata in adaposturi subterane, are carnetul de comenzi plin. Pana la jumatatea acestei luni, a primit opt comenzi de astfel de adaposturi, in conditiile in care existau doar sase comenzi pe an. De asemenea, tot stocul de purificatoare de aer al firmei a fost epuizat (luna aceasta, premierul nipon a declarat ca Phenianul are capacitatea sa-si echipeze rachetele cu gaz sarin) . Construirea unui adapost care poate gazdui 13 persoane costa echivalentul a 210.000 euro. Construirea de adaposturi in caz de repatriere urgenta a celor 57.000 de japonezi care traiesc in Coreea de Sud a fost si ea evocata de guvernul nipon.

Scutul american THAAD, in Coreea de Sud

Primele sase camioane continand elementele scutului antiracheta Terminal High Altitude Area Defense au ajuns ieri in Coreea de Sud, pe fondul unor tensiuni crescute cu vecinul din Nord. Washington si Seul au anuntat in martie implementarea acestui sistem pentru a contracara amenintarea rachetelor balistice ale lui Jim Jong-un, pe care acesta le dezvolta in ciuda sanctiunilor internationale. THAAD poate intercepta si distruge rachetele balistice cu raza scurta si medie de actiune ale Coreei de Nord. Insa China si-a manifestat fatis opozitia, estimand ca sistemul american este o atingere la propria suveranitate si la propriile capacitati balistice.

China isi lanseaza al doilea portavion

Gaz peste foc, in climatul international tensionat din jurul programului nuclear si balistic al Coreei de Nord, China a lansat ieri la apa primul sau portavion fabricat in intregime de specialistii chinezi. Beijing dispune deja de un prim portavion, Liaoning, preluat de la fosta URSS si apoi modernizat. Numele si data intrarii in serviciu a noii nave nu au fost dezvaluite. China incearca de ani de zile sa-si modernizeze fortele armate, in mod special cele navale, in scopul de a-si intari pozitia in marea Chinei meridionale, o zona unde suveranitatea este revendicata de mai multe tari.

