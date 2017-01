Jamie Oliver inchide sase restaurante din Marea Britanie

Celebrul bucatar Jamie Oliver va inchide sase restaurante din Marea Britanie, din cauza impactului Brexit, zice el. Noi credem ca e mai de graba din lipsa clientilor…

Celebrul bucatar si sustinator al unei alimentatii sanatoase Jamie Oliver intentioneaza sa inchida sase dintre restaurantele sale cu specific italian din Marea Britanie, din cauza deprecierii lirei sterline provocate de Brexit, care a urcat costurile localurilor. Restaurantele care vor fi inchise genereaza sub 5% din vanzarile si angajatii retelei lui Oliver. Compania a precizat ca va cauta sa ofere locuri de munca alternative pentru cei 120 de angajati afectati de restructurare. Astfel, in primul trimestru vor fi inchise restaurante din Aberdeen, Exeter, Cheltenham, Richmond, Tunbridge Wells si Ludgate Hill, din Londra, a declarat un purtator de cuvant al chef-ului britanic. Anuntul este cel mai recent semn al presiunilor exercitate asupra afacerilor de deprecierea lirei, dupa referendumul din iunie referitor la Brexit, scrie Bloomberg. Cica, in fapt, cresterea costurilor de achizitie a unor produse precum uleiul de masline a facut ca restaurantele respective sa devina nesustenabile. Noi zicem ca e vorba de lipsa de clienti. Si de ce e lipsa de clienti? Pentru ca omul vrea sa manance acolo unde Oliver chiar gateste, nu intr-un local unde se prepara retetele lui, dar de catre alti bucatari.

Oliver intentioneaza in continuare sa infiinteze in acest an alte 22 de restaurante italienesti in afara Marii Britanii, in tari precum Australia, Brazilia si Rusia. El urmeaza sa mai deschisa noi steakhouse-uri Barbecoa in Marea Britanie.