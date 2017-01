Jaf de Anul Nou la New York: Bijuterii de 6 milioane de dolari

Hotii au dat lovitura in noaptea dintre ani, la sediul unui angrosist de diamante, la cateva sute de metri de Times Square unde se aflau 7000 de politisti.

Trei barbati care au aparut pe inregistrarile camerelor de supraveghere ale firmei pagubite, KGK Holdings, a indicat pentru Afp detectivul Ahmet Nasser. In 31 decembrie, in jurul orei locale 22 (ora 3 GMT, 1 ianuarie), in timp ce aproximativ un milion de persoane se indreptau spre Times Square pentru a sarbatori Anul Nou, cei trei au reusit sa intre in imobilul unde se afla bijuteria, pe West 36th Street. Au urcat la etajul 6 al cladirii, unde sunt birourile KGK Holdings si au fortat usa de la intrare cu ajutorul unor bare de fier. Apoi au devalizat ”doua seifuri unde se aflau inele, bratari, cercei, coliere etc”, a precizat detectivul. Au plecat cu prada imediat dupa miezul noptii, in timp ce in Times Square festivitatea se afla la apogeu.