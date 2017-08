Jackpotul de 650 milioane de dolari

Potul cel mare al loteriei Powerball, una dintre cele mai populare din Statele Unite, a ajuns la aceasta suma exorbitanta dupa ce niciun jucator nu a reusit sa ghiceasca numerele castigatoare la ultima extragere.

Acesta este cel de-al doilea jackpot ca valoare din istoria Powerball, dupa ce anul trecut trei norocosi au impartit un premiu de 1,6 miliarde de dolari. Biletele pentru loteria Powerball costa 2 dolari si sunt vandute in 44 de state americane, districtul Washington, Puerto Rico si Insulele Virgine Americane. Biletul castigator trebuie sa contina toate cele cinci numere — intre 1 si 69 — desemnate castigatoare la fiecare extragere si un numar special — intre 1 si 26 — denumit “powerball”. Nimeni nu stie de unde ii vine norocul, insa sansele de castig sunt 1 la 292 de milioane, in cazul in care, de exemplu, posibilitatea de a fi lovit de fulger, estimeaza US Safety Council, este de 1 la 161.856. Premiul loteriei americane este platit prin doua metode, rate anuale programate pe o perioada de 29 de ani, sau printr-o suma forfetara in cash. Un bilet castigator cu un posesor unic are o valoare fixata la 411,7 milioane de dolari. Urmatoarea extragere organizata in cadrul loteriei Powerball SUA va avea loc in cursul zilei de miercuri.