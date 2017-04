Jacheta de piele transparenta si blugii de lux, gata murdariti cu noroi

Ciudate optiuni vestimentare incep sa ni se releve din mai toate colturile lumii.

Spre exemplu, designerul israelian Sruli Recht a dezvoltat, pentru compania ECCO, prima haina de piele transparenta din lume. Dincolo de faptul este transparent, materialul este rezistent la apa. Disponibila in mai multe culori, prima haina de piele transparenta din lume este gandita sa ofere un confort desavarsit. „Materialul este moale, usor si reconfortant”, spune Sruli Recht. Designerul a dezvoltat, alaturi de haina de piele, si o serie de produse de incaltaminte cu aceleasi proprietati, disponibile in culorile verde, gri, negru, portocaliu, rosu si alb. Cum arata produsele vedeti in pozele alaturate. Detalii despre disponibilitate si preturi inca nu au fost date publicitatii. In schimb, au aparut, si se vand foarte bine, blue-jeansii gata facuti praf, ce par innecati in noroi. Nu e chiar noroi, e ceva artificial care da blugilor imaginea ca au fost folositi din greu de un muncitor de pe o platform petroliera sau ca au iesit rezonabil de intregi dupa un rodeo foarte serios. Partea cea mai interesanta este ca se vand foarte bine, iar partea cea mai ciudata este pretul pe care il platesc amatorii: 350 de lire sterline! Adica, acesti blugi sunt de-a dreptul de lux.