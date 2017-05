Iulia Albu, nota 0 barat!

In lumea show-urilor din tv-ul romanesc, artistii nostri sunt care mai de care mai scapatati si colorati. Exceptie nu face nici „stilista“ Iulia Albu. Cunoscuta si drept femeia cu gaina intre picioare, Iulia este un personaj din lumea circului in toata regula.

Personaj creat dupa reteta clasica. Cum te faci cunoscut: in primul rand pe numele altcuiva, cu sponsori de tot felul, dupa acest mic ajutor provoci scandaluri, ataci furibund adevarate vedete autohtone, faci circ, faci pe lupul moralist si te fandosesti de nu mai poti. Cu aceasta reteta nu ai cum sa dai gres si devii un nume in showbiz-ul romanesc. Asa si Iulia. Acum ca ea s-a inscris, s-a autointitulat stilista si lumea asa percepe meritul ei.

Stilista care nu recunoaste un fake

Muncitoare si talentata, Iulia isi alege cu grija tinutele, surse apropiate stilistei au dezvaluit ca isi alege personal si cu grija materialele de la Bucur Obor sau „Dragonul Rosu“, tot singura le coase si tot singura isi creeaza look-urile de cele mai multe ori de bau-bau!

Dar de ce vorbim azi de Iulia Albu? Pentru ca, in ultima aparitie la tv, Iulia s-a autodescalificat. Stilista care stie tot si se lauda cu studii superioare in ale modei (mai usor cu laudatul tau, Iulio, ca nu ai vreo diploma de la Parsons sau de la Pratt Institute) a oferit trofeul WOW Ana-Mariei Prodan. Da, e foarte bine, Prodanca si-a schimbat look-ul, a renuntat la celebrul palmier style cu care se afisa si poftim trofeul WOW. Ana-Maria arata civilizat cu o singura exceptie. Purta o geanta Hermes-Birkin made in China, cu alte cuvinte un fake grosolan ce se putea vedea din avion, chiar de pe luna… Geanta falsa si tu, marea stilista, nu observi si ii dai WOW?!?! Pai cum ai zice tu, ce nota ai da la o asemenea gafa? Nota 0 barat si chiar descalificarea titulaturii de stilista. Si ca veni vorba de fake-uri, colaboratori din jurul Iuliei povestesc de unde isi mai procura ea celebra ei colectie de pantofi ce se doresc a fi Valentino. La o privire mai atenta asupra pantofilor Valentino purtati de Iulia se vad diferente de culoare a pielii, a baretelor, a tintelor fata de cei adevarati. Cand te duci la vanatoare, Iulia, sa tii minte ca devii usor vanat!

Educata sa jigneasca

Si tot in aceeasi emisiune, Iuliei nu i-a convenit deloc raspunsul Vicai Blochina cand a primit trofeul BAU! Drept urmare, Iulia Albu a atacat-o urat si dezgustator pe celebra Vica, spunandu-i lucruri ofensatoare pentru orice femeie, ceva de genul ca aproape nu mai poate zambi de cate interventii are, ca e o femeie deja batrana si care, cu alte cuvinte, de ce ai comentat cand ai primit trofeul BAU!, ia-l si taci! Pai e frumos, educata si stilata Iulia, sa ataci o femeie in felul acesta? Mai ales ca e femeie ca si tine (poate esti alta specie si noi nu stim) si mai ales ca si la tine semnele de premenopauza timpurie si-au facut aparitia. Si daca tot vorbim de aspectul fizic, la acest capitol chiar nu stai bine, armonia si proportiile picioarelor tale (stii ca picioarele sunt foarte importante pentru aspectul femeii, sunt arme de seductie imbatabile) sunt varza, disproportionate, cu glezne stil otova, gen burlan, pe care, cat incerci sa le ascunzi, ele agreseaza ochii telespectatorilor. Deci, ciocu’ mic si joc de glezne si incearca sa-ti reinventezi personajul, pentru ca ai de unde.